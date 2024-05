Zatrzymany „odbierak” który w Warszawie wypłacił pieniądze w kwocie 44 tysięcy złotych pochodzące z oszustwa Data publikacji 23.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z lubińskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali na terenie Wrocławia 26-letniego mężczyznę, który po dokonanym w ubiegłym roku oszustwie metodą „inwestycji w kryptowaluty” wypłacił z bankomatu 44 tysiące złotych utracone przez pokrzywdzonego mieszkańca Lubina. Decyzją Sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

W październiku ubiegłego roku w Lubinie doszło do oszustwa polegającego na utworzeniu fałszywej strony oferującej zyski poprzez inwestycje w kryptowaluty. Wtedy właśnie mieszkaniec Lubina skuszony ofertą szybkiego zysku „zainwestował” 44 tysiące złotych, po tym, jak nawiązał kontakt z fałszywym doradcą. Po przekazaniu środków kontakt z inwestorem się urwał a „doradca” przestał odbierać telefony.

W toku prowadzonego postępowania detektywi z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Lubinie ustalili mężczyznę, który na terenie Warszawy i Piaseczna dokonał wypłaty całej gotówki utraconej przez pokrzywdzonego. Do zatrzymania 26-latka przebywającego czasowo na terenie naszego kraju doszło we Wrocławiu.

Mężczyzna usłyszał zarzut ułatwiania popełnienia przestępstwa oszustwa, za co grozi mu kara do 8 lat więzienia. Podejrzany decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.