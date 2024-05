Policjanci namierzyli "dziuplę" samochodową i zatrzymali paserów Data publikacji 23.05.2024 Powrót Drukuj Gniewkowscy policjanci zajmują się sprawą dotyczącą ujawnionego na terenie gminy samochodu marki Jeep Gladiator. Pojazd został skradziony na wybrzeżu Polski. Natomiast auto w momencie ujawnienia było w dalekim stanie rozbiórki. Do sprawy zostało zatrzymanych łącznie pięciu mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzut paserstwa.

Policjanci z komisariatu w Gniewkowie ustalili, że w jednej z miejscowości na terenie gminy może znajdować się pojazd skradziony z województwa pomorskiego. To efekt współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Rumi.

We wtorek, 21 maja 2024 r. gniewkowscy policjanci wkroczyli na teren jednej z posesji i przeszukali ją. W pomieszczeniu gospodarczym ujawnili samochód marki Jeep JT Gladiator o wartości ponad 270 tysiąca złotych. Pojazd był w stanie rozbiórki na części. Do sprawy, na miejscu, zostali zatrzymani czterej mężczyźni w wieku od 31 do 49 lat, mieszkańcy gminy Gniewkowo i Rojewo. Jeep wraz z wieloma elementami samochodowymi został przez policjantów zabezpieczony. Na podstawie zebranych dowodów, cała czwórka usłyszała zarzut paserstwa.

W środę, 22 maja policjanci doprowadził zatrzymanych do oskarżyciela. Do czasu rozprawy zostali objęci policyjny dozorem.

Jeszcze tego samego dnia, policjanci zatrzymali na terenie gminy Gniewkowo kolejnego z mężczyzn, który ma związek z przestępstwem. To 46-letni mieszkaniec Gniewkowa. On również usłyszy taki sam zarzut. Postępowania zarówno to gniewkowskie i prowadzone przez policjantów z Rumi toczą się nadal. Mają wiele wątków, również ten dotyczący kradzieży samochodu.

Za paserstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.