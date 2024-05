Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia zdążyli na czas Data publikacji 23.05.2024 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjanci ze śródmiejskiego komisariatu uratowali 15-latkę, która chciała targnąć się na własne życie skacząc z mostu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podjęte w ostatniej chwili przez patrol czynności zapobiegły nieszczęściu. Nastolatka trafiła pod opiekę medyków.

W sobotę, 18 maja 2024 r. około godz. 12.40 dyżurny komisariatu w bydgoskim Śródmieściu przyjął zgłoszenie z prośbą o interwencję w związku z podejrzeniem próby samobójczej. Na miejsce pilnie został skierowany patrol.

Policjanci, posterunkowy Szymon Leman oraz posterunkowy Sebastian Czerski, dojeżdżając we wskazane miejsce zauważyli bardzo zdenerwowaną, młodą kobietę. Nastolatka była roztrzęsiona policjanci starali się ją uspokoić rozmawiając z nią aż do czasu przyjazdu, wezwanej na miejsce, karetki pogotowia. Decyzją medyków młoda bydgoszczanka została zabrana do szpitala.

Szybko i zdecydowanie podjęte przez funkcjonariuszy działania i udzielona pomoc doprowadziły do uratowania ludzkiego życia.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.