Mężczyzna, który podszywał się pod księdza usłyszał zarzut

Rybniccy kryminalni pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku ustalili mężczyznę, który podszywał się pod znanego księdza z naszego miasta. Mieszkaniec powiatu głogowskiego podszył się pod duchownego, wykorzystując jego wizerunek i publikował nieprzyzwoite treści na portalach randkowych. 23-latek usłyszał już zarzut i akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Rybniku. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Pod koniec listopada 2023 roku, do rybnickiej komendy zgłosił się miejscowy ksiądz, który poinformował policjantów, że ktoś się pod niego podszywa.

Na dowód pokazał screeny ogłoszeń z internetu, które opatrzone były jego zdjęciami. Wiele z nich zostało opublikowanych na portalach randkowych.

W ogłoszeniach na stronach zawarte były propozycje o charakterze matrymonialnym. Śledczy rozpoczęli poszukiwania osoby podejrzanej o to przestępstwo.

W wyniku podjętych czynności, kryminalni pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku ustalili, że za sprawcą podszywania się pod księdza jest 23-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego.

Mężczyzna usłyszał już zarzut dotyczący podszywania się pod księdza i wykorzystania jego wizerunku na portalach internetowych, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie został już skierowany do Sądu Rejonowego w Rybniku.