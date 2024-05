Policjanci ugasili pożar mieszkania Data publikacji 23.05.2024 Powrót Drukuj Dziś o godzinie 10:15 dyżurny wejherowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z okna mieszkania na wysokim parterze przy ulicy Polnej w Wejherowie. Natychmiast na miejsce zdarzenia skierowano patrol prewencji. Policjanci dotarli na miejsce jako pierwsi i wchodząc przez okno, po drabinie z wężem ogrodowym podłączonym do wody, ugasili pożar. Nikomu nic się nie stało.

Na miejsce pożaru zostali skierowani policjanci st.post. Klaudia Thiel i st.post. Krzysztof Dawidowski. Mundurowi dotarli na miejsce jako pierwsi. Zachowali spokój i opanowanie. Policjanci natychmiast sprawdzili blok i odcięli dopływ prądu do budynku. Następnie, korzystając z węża ogrodowego podłączonego do kranu, przez okno po drabinie wkroczyli do zadymionego mieszkania. W środku zauważyli pożar w kuchni, który natychmiast zaczęli gasić. Dzięki ich zdecydowanemu działaniu udało się ugasić pożar jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej

Po ugaszeniu pożaru policjanci przystąpili do wietrzenia mieszkania, aby usunąć nagromadzony dym. Wspólnie ze strażakami sprawdzili również, czy w mieszkaniu nie ma innych źródeł ognia i czy nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na szczęście w momencie wybuchu pożaru w mieszkaniu nikogo nie było.

Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie w jednym z urządzeń elektrycznych podłączonych do prądu w kuchni.

Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Pamiętajmy o regularnym sprawdzaniu stanu instalacji elektrycznej i o niepozostawianiu włączonych urządzeń bez nadzoru. W przypadku wybuchu pożaru należy natychmiast powiadomić straż pożarną pod numerem 112 i opuścić budynek.