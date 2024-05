Policjanci z 44 Wysp spełnili marzenie 13-letniej Ani z Dolnego Śląska

„Najpiękniejsze marzenia to te, które stają się rzeczywistością” - to słowa Herberta George'a Wellsa, które idealnie pasują do krótkiej, aczkolwiek pięknej historii, która swój początek miała na początku lutego 2024 roku. Za pośrednictwem portalu społecznościowego, z Komendą Miejską Policji w Świnoujściu skontaktowała się mama 13-letniej Ani z Dolnego Śląska. Jak się okazało, Ania jest wielką fanką Policji, która zbiera policyjne maskotki z każdego z garnizonów, a dodatkowo, chciałaby zobaczyć pracę policjantów.