Policjantki powstrzymały mężczyznę przed skokiem

Gdyby nie zaangażowanie i determinacja kołobrzeskich policjantek z patrolu OPI nie wiadomo jak potoczyłyby się dalej losy mężczyzny, który chciał targnąć się na swoje życie. 44-latek, nie widząc sensu życia, miał zamiar skoczyć z mostu. Rozmowa z funkcjonariuszkami pomogła. Mężczyzna bezpiecznie wrócił za barierki.

Policjantki z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Kołobrzegu sierż . Weronika Stasiak oraz st. post . Ewelina Kołtak otrzymały pilne zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który prawdopodobnie chce targnąć się na swoje życie. Niezwłocznie udały się na miejsce i zauważyły, że opisywana w zgłoszeniu osoba stoi na moście za barierkami ochronnymi. Policjantki spokojnie podeszły do mężczyzny i rozpoczęły rozmowę, by zorientować się w jakim jest stanie fizycznym i psychicznym.

Mundurowe wskazywały na to co dobrego jeszcze może go spotkać i że nie warto się poddawać. Policjantki przekonały mężczyznę, by bezpiecznie wrócił za barierki, gdzie uzyskał specjalistyczną pomoc medyczną przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

Jeżeli spotykasz kogoś i widzisz, że jest smutny, przygnębiony, jego zachowanie jest niepokojące i podejrzewasz, że chce zrobić sobie krzywdę, to zapytaj, jak możesz mu pomóc. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas. Szukaj pomocy również w instytucjach pomocowych.