Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał kierowcę pod wpływem narkotyków Data publikacji 24.05.2024 Funkcjonariusz Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji w czasie wolnym od służby zatrzymał jadącego slalomem kierowcę taksówki, który prowadził pojazd pod wpływem narkotyków. Młodszy aspirant Wojciech Chadaj, pokazał, że nawet w czasie wolnym trzeba być gotowym do działania.

39-letni obywatel Azerbejdżanu prowadząc toyotę prius z oznaczeniem „Taxi” poruszał się „slalomem” ulicą Modlińską. Zwróciło to uwagę czujnego policjanta, który tego dnia korzystając z urlopu wybrał się do jednego ze sklepów. Widząc, jak auto przed nim jedzie od lewa do prawa postanowił błyskawicznie zareagować. Po zajechaniu drogi podszedł do kierowcy i uniemożliwił dalsze prowadzenie pojazdu. Na miejscu okazało się, że kierujący trzyma się za klatkę piersiową, w związku z czym na miejsce wezwał zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Niedługo po tym okazało się, że nie jest to przyczyna złego samopoczucia, a jedynie sprytny sposób na odwrócenie uwagi od faktycznego stanu, w którym się znajduje. Tym razem to sie nie udało. Choć badanie na zawartość alkoholu potwierdziło, że jest trzeźwy, to zarówno wywiad medyczny, jak i późniejszy test potwierdził jednoznacznie, że mężczyzna prowadził taksówkę będąc pod wpływem metamfetaminy.

Nieodpowiedzialny kierowca stanowił śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Został zatrzymany przez patrol policji, który dokończył interwencję. W aucie 39-latka policjanci ujawnili liczne dokumenty oraz karty płatnicze na inne nazwisko. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. 39-latek niebawem usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posługiwania się cudzym dokumentem.

Aspirant Wojciech Chadaj zachował się wzorowo, reagując na zagrożenie. Jego postawa zasługuje na uznanie i jest potwierdzeniem maksymy, że policjantem jest się zawsze - nie tylko na służbie.

( KSP / sc)