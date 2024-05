Resuscytacja przeprowadzona przez śródmiejskich policjantów uratowała życie 22-latka Data publikacji 24.05.2024 Powrót Drukuj Błyskawiczna reakcja i skutecznie przeprowadzona resuscytacja przez sierż. szt. Karola Drączkowskiego oraz st. post. Monikę Kościńską zakończyła się uratowaniem życia 22-latka. Liczyła się każda sekunda. Policjanci wykazali się ogromnym profesjonalizmem, dzięki któremu wygrali walkę z czasem o życie młodego mężczyzny.

W ostatnim czasie wywiadowcy ze Śródmieścia otrzymali informację, że w jednym z mieszkań przy ulicy Bagatela młody mężczyzna może potrzebować natychmiastowej pomocy. Funkcjonariusze po chwili byli już na miejscu, gdzie znaleźli 22-latka bez funkcji życiowych.

Policjanci natychmiast przystąpili do błyskawicznego działania i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. W tej walce z czasem liczyła się każda sekunda. Po kilku chwilach mężczyzna zaczął oddychać. Funkcjonariusze pomagali 22-latkowi do momentu przybycia służb medycznych, które przewiozły go do szpitala.

Sierż. szt. Karol Drączkowski oraz st. post. Monika Kościńska na co dzień pełnią służbę w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym śródmiejskiej komendy. Ich profesjonalna postawa, która doprowadziła do uratowania życia człowiekowi zasługuje na szczególne uznanie.

To potwierdzenie, że hasło „Pomagamy i Chronimy” przyświeca policjantom każdego dnia.

Pamiętajmy, że każdy z nas może stanąć w obliczu sytuacji, gdzie będzie potrzebna natychmiastowa pomoc drugiemu człowiekowi. Dlatego znajomość zasad pierwszej pomocy medycznej jest bardzo ważna.