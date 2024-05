Policjanci z Lubina przy współpracy z kontrterrorystami z Wrocławia i Opola zatrzymali dwóch mężczyzn ze zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym Data publikacji 24.05.2024 Powrót Drukuj O wczesnych godzinach porannych policjanci z Lubina, przy współpracy z kontrterrorystami z Wrocławia i Opola, zatrzymali dwóch mieszkańców miasta wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym zajmujących się obrotem znacznych ilości narkotyków.

Nad tym śledztwem lubińscy detektywi z pionu Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Lubinie pracowali kilka miesięcy.

Zebrany materiał w sprawie pozwolił na postawienie poważnych zarzutów dwóm podejrzanym mieszkańcom miasta o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym.

Do zatrzymania mężczyzn wykorzystano Samodzielny Pododdział Kontterrorystyczny z Wrocławia i Opola. Policjanci o wczesnych godzinach porannych siłowo weszli do dwóch mieszkań równocześnie. W pierwszym lokalu zatrzymany został 41-letni podejrzany, natomiast pod drugim adresem mundurowi nie zastali 36-latka, którego szukali. Do jego zatrzymania doszło chwilę później na terenie miasta. Natomiast pod jego nieobecność w mieszkaniu zatrzymany został inny mężczyzna, gdyż u 27-latka pies służbowy wyszukał ukryte w jego odzieży narkotyki w ilości ponad 45 gramów marihuany.

Najmłodszy z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.

41-latek usłyszał dwa zarzuty: kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym oraz obrotu znaczą ilością narkotyków w postaci co najmniej 6 kilogramów metamfetaminy o wartości 390 tysięcy złotych, zaś 36-latek udziału w tej grupie przestępczej, obrotu tymi samymi narkotykami i ich udzielaniu osobom małoletnim. Mężczyznom grozi kolejno do 15 i do 20 lat pozbawienia wolności.

Obaj podejrzani decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Krzysztof Pawlik

tel. 601 974 322

