Kamiennogórscy policjanci szybko odnaleźli seniora ratując mu życie Data publikacji 24.05.2024 Powrót Drukuj Profesjonalne działania podjęte przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, a następnie zaangażowanie policjantów w poszukiwania, pozwoliły na odnalezienie poważnie chorującego seniora, który wybrał się na ryby i nie powrócił na noc do domu. Leżącego w gęstych zaroślach przy rzece, wychłodzonego 76-latka, w nocy odnaleźli mundurowi Komisariatu Policji w Lubawce. Natychmiast udzielili mu pomocy i zanieśli do radiowozu, skąd trafił pod opiekę medyków. Apelujemy – informujmy swoich bliskich, gdzie się wybieramy, wtedy pomoc nadejdzie szybciej!

W nocy z poniedziałku na wtorek, 20-21 maja 2024 roku do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, której 76-letni mąż nie powrócił do domu. Z ustaleń, które poczynił dyżurny jednostki wynikało, że mężczyzna w poniedziałek około godziny 16:00 pojechał na ryby i od tego momentu nie było z nim kontaktu, a dodatkowo poważnie chorował.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze oraz Komisariatu Policji w Lubawce zostali niezwłocznie zadysponowali na teren Marciszowa, gdzie prawdopodobnie mógł przebywać zaginiony senior. Dyżurnemu jednostki udało się skontaktować z krewnym mężczyzny, który wskazał miejsca, gdzie przebywali najczęściej i pomógł w prowadzonych poszukiwaniach. Dzięki tym informacjom, policjanci szybko odnaleźli samochód seniora przy rzece.

Lubawscy policjanci sprawdzali teren przy rzece przy ul. Nadbrzeżnej w Marciszowie i po godzinie 2:00 zauważyli w gęstych zaroślach leżącego mężczyznę. Jak się okazało senior dostał ataku i od kilku godzin nie był w stanie się ruszyć. Mundurowi natychmiast sprawdzili funkcje życiowe zaginionego, który był mocno wychłodzony, po czym okryli go kocem ratunkowym i przenieśli do radiowozu, gdzie powoli był ogrzewany. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał mężczyznę do szpitala. Dzięki profesjonalnym działaniom policjantów, senior został szybko odnaleziony i trafił pod opiekę lekarzy.

Apelujemy – wypadki się zdarzają, więc informujmy swoich bliskich o miejscach naszego pobytu, szczególnie jeśli chorujemy.