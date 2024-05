Kryminalni wracali po zakończonej służbie i zatrzymali poszukiwanego Data publikacji 24.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z tczewskiej jednostki Policji, zatrzymali 33-letniego mężczyznę poszukiwanego za oszustwa, którego rozpoznali, wracając po służbie do domu. Tczewscy policjanci już kolejny raz udowodnili, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, a dzięki ich czujności i profesjonalizmowi 33-latek nie uniknie odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.

Dwaj policjanci kryminalni z Tczewa, wracając do domu po zakończonej służbie, wykazali się wyjątkowym zmysłem obserwacji i szybką reakcją. Jadąc swoimi samochodami, w tym samym czasie zauważyli idącego chodnikiem mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi osoby poszukiwanej nakazem doprowadzenia do aresztu. Kryminalni natychmiast skontaktowali się ze sobą telefonicznie, aby potwierdzić swoje podejrzenia. Kiedy upewnili się, że mają do czynienia z poszukiwanym 33-latkiem, natychmiast przystąpili do działania. Dzięki ich doświadczeniu zatrzymanie przebiegło sprawnie i bezpiecznie. Zatrzymany mężczyzna, poszukiwany za oszustwa, został przewieziony do jednostki Policji, gdzie trafił do policyjnej celi. Teraz czeka go 45 dni w areszcie śledczym za swoje przestępstwa. 33-latek został skazany przez sąd za doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pośrednictwem Internetu.

Sytuacja ta jest doskonałym przykładem na to, że policjantem jest się nie tylko na służbie. Kryminalni pokazali, że zawsze są gotowi działać na rzecz bezpieczeństwa, niezależnie od pory dnia i miejsca. Dzięki czujności i dobremu rozpoznaniu funkcjonariuszy kryminalnych 33-latek nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny.