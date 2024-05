Rekordowy wielobój Data publikacji 24.05.2024 Powrót Drukuj Tegoroczny wielobój strzelecki, podczas którego zbierano środki dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach przyniósł ponad 100 tysięcy złotych! To niebywały rekord!

Przez cały czwartek 23 maja 2024 r. strzelnica Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia Warszawa” na rembertowskim poligonie rozbrzmiewała hukiem wystrzałów. Na linii ognia stawili się przedstawiciele wielu formacji oraz sympatycy służb, którzy z jednej strony chcieli uczcić pamięć funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy stracili życie w misjach poza Polską, a z drugiej wspomóc osierocone rodziny policyjne.

Pomysłodawcą Wieloboju Strzeleckiego Służb Mundurowych i Sympatyków z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa o Puchar Komendanta Głównego Policji pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego był Andrzej „Pułko” Kuczyński z Biura Komunikacji Społecznej KGP. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w roku ubiegłym. Dokładnie rok później można było uczestniczyć w jej drugiej odsłonie. Konkurencje przygotowane przez organizatorów, jak zwykle zaskakiwały. Co roku zresztą są inne i w przyszłorocznej edycji również trzeba być przygotowanym na niespodzianki.



Zawodom przyglądali się z bliska goście i oficjele z komendy głównej, a niektórzy nawet wzięli udział w kategorii mundurowej m.in.: dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robert Żółkiewski, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Ireneusz Sieńko i zastępca dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA: insp. Krzysztof Sowiński.

W kategorii dodatkowej, czyli strzelania snajperskiego - PRS - Precision Rifle Shooting triumfował Michał Sowiński przed Maciejem Mikołajczukiem i Marcinem Janowskim. Po zsumowaniu punktów ze wszystkich konkurencji w kategorii IPA najlepszy okazał się Sebastian Zimoląg. Na drugim miejscu uplasował się Marcin Góreczny, a na trzecim Maciej Mikołajczuk. Wśród specjalsów na najwyższym stopniu podium stanął Albert Piórkowski. Za nim był Marcin Janowski, a brąz odebrał Rafał Strugański. W kategorii „Weterani” kolejność była następująca: Włodzimierz Lesiewicz, Marcin Sularz i Tomasz Mrzygłód.

Wśród pań pierwsze miejsce zajęła Magdalena Maszer, drugie Kamila Zimoń, a trzecie Paulina Sroga. W klasyfikacji OPEN zwyciężył Albert Piórkowski przed Łukaszem Sławińskim i Włodzimierzem Lesiewiczem.

Wśród „Sympatyków” w klasyfikacji OPEN triumfował Maciej Szalaty przed Maksymilianem Czerpakiem i Agatą Laskowską. Pani Agata zajęła za to pierwsze miejsce wśród kobiet sympatyków służb, wyprzedzając w punktacji Angelikę Hołownię i Barbarę Oleksiewicz.



Każdy zawodnik, aby wziąć udział w turnieju musiał wpłacić wpisowe, które w całości zostało przeznaczone na wspomożenie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Podczas wieloboju można było ofiarować dobrowolne wpłaty na konto Fundacji lub złożyć datki w gotówce do puszek. Gros pieniędzy zebrano podczas licytacji gadżetów sportowych z prywatnej kolekcji Andrzeja „Pułko” Kuczyńskiego, którą jak zwykle brawurowo poprowadził nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Między innymi można było wylicytować koszulkę FC Barcelony z autografem kapitana polskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego (która zmieniła właściciela za 30 tys. zł), koszulkę z autografami wybitnych polskich lekkoatletów: Tomasza Majewskiego, Anity Włodarczyk, Pawła Fajdka, Piotra Małachowskiego i Adama Kszczota oraz piłkę z podpisem selekcjonera reprezentacji polskiej Michała Probierza. Na licytację trafiła również piłka, która zlicytowana była w ubiegłym roku z podpisami członków drużyny piłkarskiej za czasów Adama Nawałki oczywiście z także z autografem Roberta Lewandowskiego. W tym roku została ponownie przekazana do licytacji. Można też było wejść w posiadanie policyjnych maskotek, pluszaków Fundacji i pamiątkowych policyjnych ryngrafów.

Ogółem z okazji II Wieloboju Strzeleckiego Służb Mundurowych i Sympatyków z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa zebrano dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach 115 300 zł Tak! - sto piętnaście tysięcy trzysta złotych!

Organizatorami zawodów były: Biuro Komunikacji Społecznej KGP, CWKS „Legia Warszawa” Sekcja Strzelecka, Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP, Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Zarząd KGP Związku Zawodowego Pracowników Policji, Zarząd Wojewódzki NSZZP w KGP, Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne „Pamięć” oraz Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Partnerem głównym zawodów była firma MK SZUSTER, która ufundowała nagrodę specjalną dla najlepszego strzelca pistolet SIG SAUER P365 XMACRO.

Patronat medialny sprawował Miesięcznik „Gazeta Policyjna”.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna