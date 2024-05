Uderzenie dolnośląskich policjantów w handel bronią i narkotykami Data publikacji 27.05.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową KWP we Wrocławiu przy współpracy z policjantami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu oraz SPKP z Wrocławia zatrzymali mężczyznę podejrzanego m.in. za udział w handlu bronią i amunicją oraz uczestniczenie w obrocie znaczną ilością metamfetaminy. Decyzją sądu już trafił do tymczasowego aresztu.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z policjantami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu oraz z SPKP z Wrocławia zatrzymali mężczyznę podejrzanego m.in . o nielegalne posiadanie broni oraz narkotyków.

Po wejściu do domu, na terenie gminy Chojnów w powiecie legnickim, gdzie miał mieszkać podejrzewany, nie zastano go, a jedynie członków rodziny. Podczas sprawdzania pomieszczeń ujawniono broń oraz narkotyki. Zabezpieczono blisko 300 szt. amunicji różnego rodzaju, magazynki do różnego rodzaju broni palnej, pistolety, strzelby (w sumie 10 szt. ) oraz woreczki strunowe z zawartości metamfetaminy (blisko 1200 porcji handlowych) wraz ze sprzętem do porcjowania narkotyków.

Sam właściciel znalezionych fantów pojawił się dopiero parę godzin później. Na posesję podjechał na motocyklu. Jak się później okazało z przerobionymi numerami VIN oraz tablicą rejestracyjną od innego pojazdu. Dodatkowo oświadczył policjantom, że znajduje się pod wpływem środków odurzających, co w późniejszym badaniu zostało potwierdzone. Mężczyzna przyznał również, że broń i amunicja oraz narkotyki znalezione w jego domu należą tylko i wyłącznie do niego.

Został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie usłyszał zarzuty m.in. za korzystanie w trakcie kontroli drogowej z motocykla z przerobionymi numerami identyfikacyjnymi vin oraz tablicy rejestracyjnej od innego pojazdu, za uczestniczenie w handlu bronią i amunicją, którą ukrywał u siebie na posesji oraz za uczestnictwo w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.