Policyjny pies odnalazł zaginionego 46-latka Data publikacji 27.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu w Radymnie, przez blisko cztery godziny, poszukiwali zaginionego 46-latka. W działaniach brał udział także policyjny przewodnik z leżajskiej jednostki z psem Lingwa. Pies podjął trop i odnalazł zaginionego. Mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę.

Kilka dni temu w godzinach wieczornych, oficer dyżurny jarosławskiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, że jej 46-letni mąż chce targnąć się na własne życie.

We wskazany rejon natychmiast udali się policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego oraz funkcjonariusze z komisariatu w Radymnie. W rozmowie ze zgłaszającą mundurowi ustalili, że jej 46-letni mąż, wyszedł z domu jedynie w bieliźnie i koszulce i poszedł w stronę sadu. Jak podała kobieta, mogło mu zagrażać niebezpieczeństwo.

Po otrzymanej informacji stróże prawa natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Sprawdzili każdy ślad i sygnał mogący pomóc w odnalezieniu zaginionego. Do funkcjonariuszy zaangażowanych w działania dołączył przewodnik z leżajskiej komendy asp. Tomasz Baj z psem Lingwa. Pies podjął trop i doprowadził swojego przewodnika do gęstych zarośli. To właśnie tam, pod drzewem znajdował się poszukiwany 46-latek.

Mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym, którzy zapewnili mu specjalistyczną opiekę.

Dzięki pomocy służbowego psa i intensywnym działaniom policjantów, po niespełna czterech godzinach od zgłoszenia, 46-latek został odnaleziony.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasami myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Nie lekceważ żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

Pamiętajmy również, że w każdym powiecie funkcjonują instytucje, do których można zwrócić się o wsparcie w ciężkich chwilach.