Rywalizacja w Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod okiem lubuskich policjantów Data publikacji 27.05.2024 Powrót Drukuj Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali o miano najlepszego w Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w Nowym Kramsku. Zmaganiom młodzieży przyglądali się doświadczeni policjanci lubuskiej drogówki. Po wymagających konkurencjach wyłoniono zwycięzcę, który będzie reprezentował województwo na szczeblu ogólnopolskim.

W piątek (24 maja) w Zespole Edukacyjny w Nowym Kramsku odbył się Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

O zwycięstwo i możliwość reprezentowania województwa lubuskiego na szczeblu ogólnopolskim rywalizowało kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych, którzy mieli do pokonania wymagające konkurencje. Na początku zawodnicy musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i rozwiązać test wiedzy. Znalazły się tam pytania dotyczące zasad i przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, czy różnych sytuacji jakie mogą nas spotkać podczas korzystania z dróg. Następnie uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym celu organizatorzy przygotowali specjalistyczne fantomy. Na końcu uczniowie sprawdzali swoje umiejętności pokonując miasteczko ruchu drogowego, na którym panowały warunki zbliżone do rzeczywistego ruchu. Zawodnicy musieli dojechać do kilku określonych punktów w miasteczku, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów. W tej konkurencji czas nie miał żadnego znaczenia. Po rozegraniu wszystkich konkurencji, punkty poszczególnych zawodników i drużyn zostały zliczone przez komisję sędziowską, w której składzie byli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięską drużynę, którą reprezentowali uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku, a na drugim miejscu uplasowali się uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim