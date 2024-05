Za kradzieże z włamaniem trafili do aresztu Data publikacji 27.05.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o kradzieże z włamaniem do domów jednorodzinnych, garaży i domku letniskowego, do których doszło w kilku miejscowościach na terenie pow. płońskiego. Łupem sprawców padła m.in. biżuteria, sprzęt elektroniczny, rowery, elektronarzędzia, a nawet cukier i alkohol. Zatrzymany został również paser, z którym sprawcy współpracowali. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora oraz śledczych i zastosował wobec wszystkich zatrzymanych tymczasowy, 3-miesięczny areszt.

Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku od kilku tygodni pracowali nad sprawami kradzieży oraz kradzieży z włamaniem, do których dochodziło na terenie pow. płońskiego. W wyniku podjętych czynności i analizy spraw, ustalili, że za część zdarzeń mogą odpowiadać te same osoby. Wnikliwa praca operacyjna doprowadziła kryminalnych do trzech mężczyzn: 33, 35 i 37-latka, mieszkańców Płońska, który już wcześniej byli zatrzymywani i karani za podobne przestępstwa. Wszyscy zostali zatrzymani w miejscach swojego zamieszkania.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dokonania wspólnie kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego w Płońsku, domu jednorodzinnego i garażu w jednej z miejscowości na terenie gm . Nowe Miasto oraz garażu na terenie gm. Sochocin. W Płońsku łupem sprawców padła biżuteria, sprzęt elektroniczny, sprzęt RTV, różnego rodzaju narzędzia, elektronarzędzia, rowery, a nawet buty, sztućce i kieliszki. Uszkodzili tam również zaparkowany w garażu samochód, prawdopodobnie próbując się do niego dostać. Z domu na terenie gm. Nowe Miasto skradli biżuterię, pieniądze i laptopa, a ze znajdującego się na tej samej posesji garażu, elektronarzędzia. Na terenie gm. Sochocin po włamaniu się do blaszanego garażu ukradli narzędzia, elektronarzędzia i kosiarkę spalinową. W każdym z przypadków wartość strat wyniosła od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

35 i 37-latek usłyszeli również zarzut dokonania wspólnie kradzieży z włamaniem do domku letniskowego w jednej z miejscowości na terenie gm. Sochocin. Sprawcy po splądrowaniu pomieszczeń ukradli pieniądze, 60 kg cukru oraz kilkanaście litrów alkoholu.

Najmłodszy z mężczyzn usłyszał dodatkowo dwa zarzuty kradzieży. Funkcjonariusze ustalili, że z terenu dwóch płońskich szkół podstawowych ukradł pozostawione przez uczniów, rower i hulajnogę.

W toku czynności wykonywanych przy sprawach kradzieży z włamaniem kryminalni ustalili mężczyznę, który przyjął i pomógł w ukryciu części rzeczy skradzionych przez sprawców z domu jednorodzinnego w Płońsku. 42-letni płońszczanin został zatrzymany. Mężczyzna poza paserstwem odpowie za dokonanie w kwietniu kradzieży z włamaniem do jednej z kwiaciarni na terenie Płońska i kradzież samochodu.

33, 35, 37 i 42-latek działali w warunkach tzw. recydywy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora oraz śledczych i zastosował wobec wszystkich zatrzymanych tymczasowy, 3-miesięczny areszt.