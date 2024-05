Dzięki czujności świadka policjanci uratowali psa zamkniętego w samochodzie

Data publikacji 27.05.2024

Wczoraj o godzinie 13:15 policjanci z Komisariatu Policji w Redzie otrzymali zgłoszenie o zamkniętym psie w samochodzie osobowym. Z informacji wynikało, że okno było lekko uchylone, ale pojazd był w pełnym słońcu pozostawiony a zwierzak nie miał dostępu do wody. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Redy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, dotarli do kompleksu rekreacyjno–handlowego i tam nadali komunikat o pilnym zgłoszeniu się właściciela. Mężczyzna przybył po chwili na miejsce i otworzył drzwi. Na szczęście psu nic się nie stało, choć gdyby nie zgłoszenie świadka, to nie wiadomo jak skończyłaby się ta historia. Obecnie prowadzone są czynności związane z popełnieniem przestępstwa znęcania nad zwierzęciem, za które grozi właścicielowi kara pozbawienia wolności do 3 lat.