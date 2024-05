Policjanci ratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie Powrót Drukuj Szybka, zdecydowana reakcja policjantów z „patrolówki” oraz kryminalnego, uratowała 52-letniego mieszkańca Inowrocławia, który próbował targnąć się na swoje życie. Ranny mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Policjanci zapobiegli tragedii, a mężczyzna trafi pod opiekę lekarzy.

W niedzielę, 26 maja br. około godz. 18.45 inowrocławski dyżurny skierował patrol na jedną z ulic Osiedla Kolejowego w związku ze zgłoszeniem, z którego wynikało, że mężczyzna znajduje się w kryzysie emocjonalnym.

Mężczyzna nie reagował na prośby i tłumaczenie, by wszedł do mieszkania. Na miejsce dotarli również strażacy, którzy rozłożyli skokochron. Gdy tylko udało się odwrócić uwagę mężczyzny, policjanci wbiegli do mieszkania, podbiegli do okna i uratowali mężczyznę. Ratownicy medyczni zaopatrzyli mu rany, następnie przewieźli go do szpitala.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc.

Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.