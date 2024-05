Mozolna praca policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu pozwoliła świdnickim policjantom zatrzymać sprawcę kradzieży pieniędzy z furgonetki

Policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy powiatowej w Świdnicy w wyniku prowadzonych czynności ustalili, a następnie wraz z kontrterrorystami z Wrocławia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie do furgonetki jednej z firm ochroniarskich i kradzieży z niej ponad 1,5 miliona złotych. Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło ponad rok temu. Do zatrzymania sprawcy przyczyniła się mozolna praca policjantów Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu.