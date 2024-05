Challenge dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji zostało nominowane przez Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinsp. Adam Cieślaka do challenge'u dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Policjanci i pracownicy cywilni biura podjęli się wyzwania i wsparli zbiórkę środków finansowych dla Krzysztofa.

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP insp . Przemysław Więcław nominował jednocześnie do udziału w tym przedsięwzięciu Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

W dniu 6 stycznia 2024 r., w czasie wykonywania czynności służbowych, mł. asp. Krzysztof Sobieraj został potrącony przez kierującego, który nie zatrzymał się do kontroli. Z ciężkimi obrażeniami klatki piersiowej i głowy trafił do szpitala, gdzie walczył o życie, a jego powrót do zdrowia wymaga długotrwałej rehabilitacji.

Zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Krzysztofa prowadzona jest na portalu Zrzutka.pl pod adresem: Zbiórka na rehabilitację dla naszego kolegi Krzysztofa Sobieraja

Krzysztofie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! Jesteśmy z Tobą!