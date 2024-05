W drodze na służbę pomógł potrąconemu przez samochód nastolatkowi Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj Chociaż śpieszył się do komendy, aby o czasie przejąć „nocną zmianę”, nie przejechał obojętnie i zareagował. Funkcjonariusz z wydziału prewencji rzeszowskiej komendy jadąc do służby udzielił pomocy potrąconemu przez samochód dziecku. Na szczęście, życiu 11-letniego chłopca nic nie zagraża.

W sobotę (25 maja) po godzinie 17.00 st. post. Tomasz Pipała jechał do służby. Tego dnia miał stawić się w komendzie, aby objąć nocną służbę patrolowo-interwencyjną. Wyjeżdżając z domu nie przypuszczał, że tak szybko podejmie pierwszą interwencję.

Jadą ulicą Wyspiańskiego zwrócił uwagę na leżącego na jezdni, na przejściu dla pieszych chłopca. Obok niego leżał rower, a nad dzieckiem pochylały się dwie kobiety.

Policjant przypuszczał, że doszło do zdarzenia drogowego i natychmiast ruszył z pomocą. Nawiązał kontakt z chłopcem i ustabilizował jego pozycję, gdyż uskarżał się na ból nogi. Swoim pojazdem zablokował pas jezdni, na którym leżał poszkodowany i zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu patrolu ruchu drogowego. Na miejsce wezwał też pogotowie ratunkowe, które zaopiekowało się nastolatkiem i przewiozło go do szpitala.

W czasie oczekiwania na przyjazd służb cały czas był w kontakcie wzrokowym z chłopcem. Ustalił też okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Przybyła na miejsce karetka pogotowia przewiozła chłopca do szpitala. Na szczęście, po konsultacji lekarskiej okazało się, że 11-latek nie odniósł poważniejszych obrażeń.

42-letnia kierująca osobowym hyundaiem, która uczestniczyła w zdarzeniu była trzeźwa.