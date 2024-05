Kruszwiccy policjanci pilotowali pojazd do szpitala w trosce o zdrowie mężczyzny Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kruszwicy pilotowali pojazd marki Citroen, w którym ojciec wiózł syna wymagającego pilnej pomocy lekarskiej. Ważna była każda minuta. To dzięki policyjnej eskorcie udało się szybko dotrzeć do inowrocławskiej lecznicy.

Wczoraj, 27.05.2024 r., po 19.00 policjanci kruszwickiego komisariatu st. asp. Karol Barczak i mł. asp. Rafał Nowak patrolowali rejon na ulicy Kościuszki w Kruszwicy. Nagle za radiowozem pojawił się citroen, który dawał sygnały, by patrol się zatrzymał.

Policjanci tak zrobili i szybko dowiedzieli się, jakie są okoliczności sytuacji. W samochodzie jechał ojciec z 25-letnim synem. Ten miał problemy z oddychaniem i krwotok z jamy ustnej. W uzgodnieniu z kierowcą i dyżurnym Policji, patrol eskortował citroena do inowrocławskiego szpitala. Ważne było to, aby jak najszybciej dotrzeć do lecznicy. Dlatego policjanci pilotowali pojazd używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Podczas policyjnej służby są takie chwile, gdzie liczy się każda minuta. Dzięki sprawnej akcji potrzebujący pomocy mężczyzna w możliwie najkrótszym czasie trafił pod opiekę lekarzy.