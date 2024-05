Policyjni motorowodniacy pomogli pływającym na desce dziewczynom Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj O tym, jak nieprzewidywalna i niebezpieczna może okazać się woda, przekonały się dwie mieszkanki powiatu bielskiego, które pływały na desce typu sup. Po tym, jak nagle zmieniły się warunki pogodowe, nie umiały one dopłynąć do brzegu. Na szczęście na pomoc przypłynęli policyjni motorowodniacy z Gilowic.

W poniedziałek, 27 maja br. policyjni motorowodniacy z Gilowic pełnili służbę na Jeziorze Międzybrodzkim. Nagle około godziny 13.00 warunki pogodowe bardzo się pogorszyły, zerwał się silny wiatr i zaczął padać deszcz.

W pewnym momencie policjanci zauważyli dwie dziewczyny, które pływały na desce typu sup. Jednak warunki były tak trudne, że nie były one w stanie dopłynąć do brzegu. Policjanci natychmiast podpłynęli do nich i udzielili im pomocy, zadbali również o ich deskę. Jak ustalili, były to dwie mieszkanki powiatu bielskiego w wieku 12 i 17 lat. Policjanci pomogli im wejść do policyjnej motorówki i bezpiecznie przetransportowali je do brzegu.

(KWP w Katowicach / sc)