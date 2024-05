Areszt dla 39-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, miał broń amunicję i narkotyki Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj Próbował ukraść elementy ogrodzenia, nie zatrzymał się, kiedy policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, posiadał broń i amunicję, narkotyki i był poszukiwany listem gończym. To długa lista przewinień 39-latka zatrzymanego przez policjantów żarskiej patrolówki. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i Policji i aresztował go na trzy miesiące.

We wtorek (21 maja) nad ranem dyżurny otrzymał zgłoszenie o usiłowaniu kradzieży słupków ogrodzeniowych na działkach przy ulicy Serbskiej w Żarach. Na miejsce natychmiast udali się policjanci służby patrolowej z żarskiej komendy. Kiedy dojeżdżali już na miejsce zauważyli mężczyznę, który wbiega do samochodu typu bus i odjeżdża. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, kierowca jednak zignorował je kontynuując ucieczkę. Policjanci udali się w pościg. Mężczyzna zajeżdżał im kilkukrotnie drogę uciekają w kierunku miejscowości Lipinki Łużyckie. W pewnym momencie skręcił w drogę gruntową i zwolnił. Policjanci wykorzystując ten moment wybiegli z radiowozu i przy użyciu siły wyciągnęli mężczyznę z samochodu.

Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że jest on poszukiwany oraz posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz ma cofnięte uprawnienia do kierowania. To nie jedyne przewinienia na jego koncie. Podczas przeszukania pojazdu policjanci znaleźli dwie jednostki broni na, które nie posiadał zezwolenia, ponad sto sztuk amunicji różnego kalibru Na samochodzie, którym się poruszał przytwierdzone były tablice rejestracyjne przypisane do innych pojazdów. Po przeszukaniu w miejscu zamieszkania policjanci znaleźli jeszcze narkotyki, przeprowadzony test wykazał, że jest to metamfetamina.

Wszystkie rzeczy zostały zabezpieczone do prowadzonego postępowania, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekiwał na dalsze czynności. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić podejrzanemu szesć zarzutów. 39-latek kolejnego dnia został przesłuchany w Prokuraturze. W środę (22 maja) Sąd przychylił się do wniosku żarskiej Prokuratury i Policji i aresztował go na trzy miesiące.

