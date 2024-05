Dolnośląscy policjanci odzyskali Audi warte blisko pół miliona złotych Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj Sprawne przyjęcie zgłoszenia od obywatelki Włoch przez dyżurnego jednego z wrocławskich komisariatów pozwoliło na szybie odzyskanie przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu sportowego Audi o wartości blisko 500 tysięcy złotych.

Wszystko zaczęło się od telefonu obywatelki Włoch, będącej przedstawicielką wypożyczalni samochodowej do dyżurnego jednego z wrocławskich komisariatów. Niestety rozmowa nie była możliwa ani w języku polskim, ani we włoskim ze względu na brak znajomości jednej ze stron.

Dlatego też w całości została poprowadzona po angielsku.

Kobieta poinformowała, że na jednej z ulic dolnośląskiej stolicy zaparkowany jest skradziony z terenu Włoch pojazd. Rozmówczyni przekazała wszystkie dane samochodu, a także informacje o poszukiwaniach go w policyjnych systemach informatycznych. W północnej części Wrocławia pod jednym z budynków wielorodzinnych miało być zaparkowane sportowe Audi RS5 o wartości blisko pół miliona złotych.

Po zebraniu niezbędnych informacji na miejsce postoju pojazdu skierowali się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przekazane szczegółowe informacje pozwoliły na dotarcie do pojazdu i jego zabezpieczenie.

Policjanci pracują teraz nad sprawą celem wytypowania i zatrzymania osoby bądź osób odpowiedzialnych za to przestępcze działanie.

