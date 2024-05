Kierownik ogniwa prewencji z Kosakowa, w czasie wolnym od służby, rozpoznał i przyczynił się do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny

Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj

Spostrzegawczość oraz szybka reakcja policjanta, będącego w czasie wolnym od służby, kolejny raz doprowadziła do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. 37-letni mieszkaniec powiatu puckiego, za prowadzenie pojazdu wbrew zakazowi i za kradzieże, trafił do zakładu karnego.