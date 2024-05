Dzięki jaworskim policjantkom Pani Justyna ma upragnioną lodówkę Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj Służba w Policji to przede wszystkim niesienie pomocy społeczeństwu. Najczęściej wiąże się ona z zapewnianiem bezpieczeństwa, jednak może mieć także inny charakter. Trzy policjantki z jaworskiej komendy pomogły Pani Justynie – matce samotnie wychowującej sześcioletnią córkę, która od kilku miesięcy znajduje się w bardzo trudnej sytuacji.

Bycie policjantem to bardzo odpowiedzialna, ale i niezwykle satysfakcjonująca służba. Wymaga od funkcjonariuszy pełnego zaangażowania oraz empatii, bo to właśnie mundurowi utrzymują stały i bezpośredni kontakt ze społeczeństwem, a także rozpoznają problemy oraz potrzeby mieszkańców. Doskonale obrazuje to historia trzech policjantek z jaworskiej komendy powiatowej – dzielnicowej sierż. Iwony Olejniczak, profilaktyka st. sierż. Pauliny Domaradzkiej oraz śledczej sierż. szt. Karoliny Talar, które pomogły Pani Justynie – matce samotnie wychowującej sześcioletnią córkę, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.

Pani Justyna mieszka wraz ze swoją córeczką w jednym z lokali usytuowanych w centrum Jawora. Jej sytuacją życiową zainteresowała się dzielnicowa sierż. Iwona Olejniczak oraz profilaktyk st. sierż. Paulina Domaradzka. Podczas wizyt w mieszkaniu Pani Justyny funkcjonariuszki zauważyły, że w skromnym gospodarstwie domowym brakuje podstawowego sprzętu, a mianowicie lodówki, co niewątpliwie bardzo utrudniało codzienne życie. Policjantki szybko zorganizowały pomoc. Okazało się, że śledcza z jaworskiej jednostki sierż. szt. Karolina Talar dysponuje takim sprzętem i chętnie odda go potrzebującej jaworzance.

Dziś policjantki zawitały do domu Pani Justyny, aby przekazać upragnioną lodówkę. Szczęśliwa mieszkanka miasta nie kryła łez wzruszenia, dziękując mundurowym za okazaną pomoc.

Dzięki zaangażowaniu jaworskich policjantek i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, problem Pani Justyny został rozwiązany. Funkcjonariusze doskonale wiedzą, że pomaganie innym to najważniejsza część ich policyjnej misji, dlatego na ich pomoc zawsze można liczyć.