Poszukiwany ENA i 3 listami gończymi ukrywał się od 16 lat. Zatrzymali go "łowcy głów" Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj Lubelscy „łowcy głów” ustalili, że 42-latek poszukiwany od 16 lat trzema listami gończymi i ENA aktualnie ukrywa się na terenie województwa łódzkiego. Poszukiwacze zatrzymali go pod koniec ubiegłego tygodnia. Mężczyzna poszukiwany był m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, która przerzucała nielegalnych emigrantów z Azji na teren UE. Do odbycia ma karę prawie 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na podstawie własnych ustaleń operacyjnych, ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania i trzema listami gończymi 42-latka z powiatu hrubieszowskiego. Mężczyzna poszukiwany był od 16 lat, a w ostatnim czasie ukrywał się na terenie województwa łódzkiego. Pod koniec ubiegłego tygodnia lubelscy „łowcy głów” zatrzymali go na terenie powiatu zduńskowolskiego. Przy zatrzymaniu udział brali również policjanci z garnizonu łódzkiego.

Mężczyzna został skazany w 2008 r. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, zajmującą się organizowaniem przerzutu nielegalnych emigrantów z krajów azjatyckich do krajów UE przez granicę Polski i Ukrainy. Został również skazany za nielegalne posiadanie broni palnej oraz za udział w pobiciu. Do odbycia ma łącznie prawie 5 lat pozbawienia wolności. 42-latek trafił już do zakładu karnego.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod nr tel. 798 003 676.