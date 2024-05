Dzieci w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego Data publikacji 28.05.2024 Powrót Drukuj Spotkania Pary Prezydenckiej z dziećmi w ogrodach Pałacu Prezydenckiego są już tradycją. 28 maja, na kilka dni przed obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka, odbył się w tym miejscu piknik pod hasłem „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”.

Pierwsze dzieci w obecności swoich opiekunów weszły do malowniczego ogrodu już o godzinie 10. Na pewno nie wszyscy najmłodsi się tego dnia wyspali, ale warto było wstać jak najwcześniej, żeby móc jak najdłużej cieszyć się przygotowanymi atrakcjami. Wśród współorganizatorów pikniku, którego hasłem przewodnim jest bezpieczeństwo, znaleźli się przedstawiciele większości służb mundurowych, ale także organizacje działające w obszarze zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego. Ogrody Pałacu Prezydenckiego to wyjątkowo malownicza przestrzeń. Są to położone na różnych poziomach tarasy, skwery, klomby, a nawet mostek rozpięty nad rzeczką i fontanna. Stoisko Policji zorganizowane było w najwyżej położonym i najbardziej reprezentacyjnym punkcie, tuż na tyłach Pałacu Prezydenckiego.

Wśród najmłodszych pozytywny wizerunek naszej formacji kreowały sympatyczne maskotki z KPP w Grodzisku Mazowieckim oraz KPP w Wyszkowie, z którymi dzieci chętnie wymieniały uściski i pozowały do zdjęć. Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Prewencji KGP, Centrum Szkolenia Policji oraz Komenda Stołeczna Policji (Komisariat Rzeczny i Wydział Ruchu Drogowego) przygotowały dla dzieci mnóstwo atrakcji. Były więc konkursy, komiksy, tematyczne kolorowanki i pluszowe przytulanki oraz gadżety profilaktyczne bezpośrednio związane z bezpieczeństwem, np. odblaski i migające opaski. Warunkiem zdobycia najbardziej atrakcyjnych nagród był udział w konkursie, szybkim szkoleniu lub zabawie, których celem było podniesienie wiedzy najmłodszych na temat tego, jak unikać zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą, w górach, podczas kontaktu z obcymi czy surfując w sieci. Opiekunowie asystując swoim pociechom mogli w tym czasie poczytać dostępne na stoisku numery „Gazety Policyjnej”. Tradycyjnie już nie zabrakło policyjnych motocykli i radiowozu w nowym oznakowaniu oraz technika kryminalistyki z Laboratorium Kryminalistyki KSP i jego walizki o tajemniczej zawartości.

Uroczyste otwarcie wydarzenia „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką” rozpoczęło się w samo południe od podniosłej uroczystości. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalem za Ofiarność i Odwagę pięciu młodych bohaterów i jedną bohaterkę, za czyny związane

z uratowaniem cudzego życia. Pierwsza Dama wśród owacji wręczyła odznaczonym upominki. Po uroczystości Para Prezydencka oficjalnie przywitała przybyłych gości, podziękowała im za przyjęcie zaproszenia do udziału w dzisiejszym wydarzeniu. Najmłodsi otrzymali życzenia uśmiechu, miłości, bezpiecznych wakacji i bezpiecznego powrotu do szkoły, na co z dziesiątek gardeł dobył się gromki okrzyk „dziękujemy!”

Tekst i zdjęcia: st. asp. Tomasz Dąbrowski