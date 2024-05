Areszt dla 33-latka, który strzelał z wiatrówki do innego samochodu Data publikacji 29.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci żarskiego ruchu drogowego zatrzymali mężczyznę, który strzelał z przedmiotu przypominającego broń w kierunku poruszającego się samochodu osobowego. Na szczęście pasażerowi i kierowcy nic się nie stało. Teraz 33-latek odpowie za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Sąd przychylił się do wniosku żarskiej Prokuratury oraz Policji i aresztował go na trzy miesiące.

Z wtorku środę 21/22 maja br. na dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Żarach otrzymał zgłoszenie i na interwencję pilnie wysłał policjantów ruchu drogowego do jednej z miejscowości pod Żarami.

Według informacji mężczyzna, który poruszał się samochodem marki Peugeot miał strzelać do innego pojazdu z wiatrówki. Policjanci szybko przyjechali na miejsce. Zastali tam pokrzywdzonych, którzy wskazali, gdzie znajduje się pasażer Peugeota, który miał ostrzelać ich samochód. Wskazany mężczyzna to 33-latek mieszkaniec powiatu żarskiego. Został natychmiast zatrzymany. Funkcjonariusze do dalszych badań zabezpieczyli także pistolet pneumatyczny, który znaleźli nieopodal w zaroślach. Podejrzany przebadany został na zawartość alkoholu. Okazało się, że miał ponad 1,5 promila. Trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekiwał na dalsze czynności.

W toku prowadzonych działań funkcjonariusze ustalili, że podejrzany miał również uderzyć innego mężczyznę, który przyjechał na miejsce zdarzenia. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić 33-latkowi zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia pojazdu i naruszenia nietykalności cielesnej. Podejrzany został przesłuchany w Prokuraturze.

W piątek, 24 maja br. Sąd przychylił się do wniosku żarskiej Prokuratury i Policji i aresztował go na trzy miesiące. Na szczęście mężczyznom podróżującym ostrzelanym samochodem nic się nie stało. 33-latek natomiast odpowie teraz za swoje postępowanie przed Sądem.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)