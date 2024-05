Podziękowania dla mieleckich policjantów Data publikacji 29.05.2024 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu wpłynęły podwójne podziękowania w związku ze wsparciem i pomocą, jaką otrzymały mieszkanki powiatu mieleckiego od policjantów. W ten sposób Pani Klaudia i Pani Monika wyraziły wdzięczność dla mundurowych z naszej jednostki. Takie wyrazy uznania są bardzo miłe i stanowią jeszcze większą motywację do codziennej służby.

„Pomagamy i chronimy” - to hasło, które przyświeca policjantom każdego dnia. Służba w Policji to nieustająca gotowość do niesienia pomocy ludziom, znajdującym się w potrzebie. Policjanci niejednokrotnie udzielają pomocy, a także interweniują w sytuacji, kiedy zdrowie, życie oraz mienie jest zagrożone. Ochrona tych wartości zawsze jest priorytetem podczas wykonywania zadań przez funkcjonariuszy w codziennej służbie. Postawa funkcjonariuszy mieleckiej komendy została doceniona przez mieszkanki naszego powiatu. W przesłanym do komendy liście i mailu kobiety dziękują policjantom za udzieloną pomoc. Słowa, które dają większą motywację do działania na rzecz obywateli, są najlepszą zapłatą za służbę.

Sierż. Łukasz Szczepanek i post. Adrian Klich wykazali się ogromną cierpliwością, wrażliwością oraz postawą pełną empatii pomagając starszej osobie, za co podziękowała Pani Klaudia. Natomiast post. Fabian Kmieć w trakcie interwencji pomógł rozwiązać problem Pani Moniki, okazując przy tym uprzejmość i bezstronność.