Dwa uratowane życia w ciągu jednej służby Data publikacji 29.05.2024

Dzisiaj, 29 maja w godzinach porannych z dyżurnym BMWP KGP mł.asp . Tomaszem Stypułkowskim skonstatował się dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z informacją, iż obywatel Ukrainy, który jest zawodowym kierowcą w Niemczech zgłosił pracodawcy, że bardzo źle się czuje, ma wysokie ciśnienie i podejrzewa, że doznaje udaru. Dyżurny KWP Opole przekazał dyżurnemu BMWP KGP dane GPS umożliwiające lokalizację pojazdu. Mł. asp. Tomasz Stypułkowski niezwłocznie skontaktował się z Biurem Interpolu w Wiesbaden i przekazał wszystkie niezbędne informacje mogące przyczynić się do lokalizacji mężczyzny. Pozostawał w stałym kontakcie z dyżurnym KWP Opole i dyżurnym niemieckiego Biura Interpolu, aby na bieżąco przekazywać informacje, które mogły okazać się niezbędne w szybkim odnalezieniu kierowcy i udzieleniu mu pomocy medycznej. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego KWP w Opolu i dyżurnego BMWP KGP służby niemieckie dotarły do mężczyzny w ciągu kilkunastu minut, udzieliły niezbędnej pomocy medycznej i przewiozły do szpitala w Eisenach.

Kilkanaście minut później z dyżurnym BMWP KGP skontaktował się dyżurny Komisariatu Policji w Grybowie informując, iż polski obywatel przebywający prawdopodobnie w okolicach Bratysławy, przesłał do swojej rodziny zdjęcie, na którym widać ranę ciętą szyi. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia dla polskiego obywatela dyżurny BMWP KGP niezwłocznie skontaktował się z Biurem Interpolu w Bratysławie prosząc o ustalenie miejsca pobytu naszego obywatela i udzielenie mu niezbędnej pomocy medycznej. Mł.asp. Tomasz Stypułkowski pozostawał w stałym kontakcie z dyżurnym KP Grybów i stroną słowacką, po kilku minutach ustaleń okazało się jednak, że mężczyzna wysłał rodzinie błędną informację o miejscu swojego przebywania, i tak naprawdę przebywa w Austrii. Dyżurny BMWP KGP niezwłocznie skontaktował się z Biurem Interpolu w Wiedniu i poprosił o udzielenie pomocy medycznej rannemu polskiemu obywatelowi.

W wyniku współpracy pomiędzy dyżurnym KP Grybów dyżurnym BMWP i stroną austriacką udało się zlokalizować mężczyznę, a przysyłana na miejsce karetka pogotowia zabrała naszego obywatela do szpitala.

Szybkość podejmowania decyzji, znajomość procedur i profesjonalna współpraca z parterami zagranicznymi przyczyniła się do skutecznej pomocy osobom potrzebującym medycznego wsparcia. Służba w BMWP KGP jest przykładem tego, jak sprawnie i skutecznie organy międzynarodowe współpracują celem ratowania życia ludzkiego.