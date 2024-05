Najpierw ukradł kluczyki, potem samochód Data publikacji 29.05.2024 Powrót Drukuj Najpierw ukradł kluczyki od samochodu, później zmienił jego tablice rejestracyjne i uciekał przez inny powiat. Miał to nieszczęście, że sprawą zajął się dzielnicowy i kryminalni z Ustronia, którzy już po kilku godzinach go zatrzymali i odzyskali skradziony pojazd. Podejrzany już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Razem z nim zatrzymana została poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości 31-letnia kobieta.

W minioną środę, 22 maja policjanci z Ustronia otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży peugeota. Właścicielka samochodu, opiekująca się dwójką małych dzieci, prawidłowo zaparkowała samochód, zamknęła go i udała się do pobliskiej biblioteki. Nie zauważyła, że przez cały czas była obserwowana przez złodzieja, który wykorzystał chwilę nieuwagi i wykradł jej klucze do pojazdu. Po około 30 minutach, gdy wróciła na parking, samochodu już nie było.

Poinformowała o zdarzeniu dyżurnego z Ustronia, który na miejsce skierował dzielnicowego oraz kryminalnych. Najpilniejszą kwestią było natychmiastowe zebranie dowodów i informacji z miejsca zdarzenia i namierzenie złodzieja. Policjanci wykorzystali w tej sprawie możliwości jednego z najnowocześniejszych monitoringów w kraju, który dba o bezpieczeństwo w Ustroniu. Monitoring działa 24 godziny na dobę każdego dnia. Jego sprawne działanie koordynują operatorzy, będący w stałym kontakcie ze służbami, co w znacznym stopniu podnosi poziom bezpieczeństwa i pozwala na szybką reakcję w momencie zagrożenia.

Dzielnicowy rozpoznał na monitoringu mężczyznę. Był to znany mu mieszkaniec miejscowości Rydułtowy. Policjanci bardzo szybko namierzyli 36-letniego „miłośnika” cudzych samochodów. Zatrzymali go na parkingu przed jednym ze sklepów w Pawłowicach. Mężczyzna przez kilka godzin podróżował po Śląsku ze swoja 31-letnią znajomą skradzionym autem. Jak się okazało, zmienił też tablice rejestracyjne, na skradzione z innego pojazdu. I to nie wszystko – jak się okazało, 31-latka była poszukiwana przez sąd i prokuraturę.

Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi mu kara do 10 lat więzienia. Jednak w przypadku zatrzymanego mężczyzny kara ta może być znacznie surowsza, ponieważ przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy. W tym wypadku kodeks karny przewiduje zwiększenie kary o połowę. Sprawca był już wcześniej karany nie tylko za kradzieże, ale też inne przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu i mieniu.

( KWP w Katowicach / kc)