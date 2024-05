Kompletnie pijana matka wiozła 6-letnie dziecko - miała blisko 4,5 promila Data publikacji 29.05.2024 Powrót Drukuj Blisko 4,5 promila alkoholu w organizmie miała 39-latka, która wiozła w samochodzie swoją 6-letnią córkę. Być może to właśnie dzięki odpowiedniej reakcji świadka nie doszło do tragedii. Mężczyzna wykorzystał okazję do uniemożliwienia dalszej jazdy kierującej fordem w momencie, gdy ta zatrzymała się na skrzyżowaniu. Podbiegł do auta i wyciągnął ze stacyjki kluczyki. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali pijaną kierującą a dziecko, całe i zdrowe, przekazali pod opiekę babci. 39-latka nie tylko straciła już prawo jazdy, ale również swój pojazd. Teraz jej sprawą zajmie się sąd. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia.

W minioną niedzielę, 26.05.2024 r., w sam Dzień Matki, oficer dyżurny strzeleckiej Policji został powiadomiony o zatrzymaniu obywatelskim pijanej kobiety, która kierowała samochodem. W aucie razem z nią jechało razem 6-letnie dziecko. Sytuacja miała miejsce w jednej z miejscowości w powiecie strzeleckim. Dyżurny na miejsce natychmiast skierował policyjny patrol.

Po przybyciu we wskazany punkt, funkcjonariusze ruchu drogowego zastali pijaną matkę siedzącą wraz ze swoim dzieckiem na pasie zieleni w pobliżu drogi. Jak ustalili policjanci, mężczyzna zwrócił uwagę na osobowego forda, ponieważ auto jechało całą szerokością jezdni. Mężczyzna wykorzystał okazję do uniemożliwienia dalszej jazdy kierującej tym pojazdem kobiecie w momencie, gdy zatrzymała się na skrzyżowaniu. 41-latek pobiegł do auta i wyciągnął ze stacyjki kluczyki. Wtedy zauważył też, że na tylnym siedzeniu siedzi mała dziewczynka. kobieta była w bardzo słabym stanie psychofizycznym - zataczała się, bełkotała i miała duże problemy z utrzymaniem równowagi.

Policjanci przebadali ją alkomatem. Wynik wskazał, że 39-latka ma w organizmie blisko 4,5 promila alkoholu. Takie stężenie jest bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka, wobec tego funkcjonariusze wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego, którzy udzielili pijanej matce pomocy medycznej. Ostatecznie, w związku z brakiem przeciwwskazań medycznych, kobieta została zatrzymana i przewieziona do jednostki Policji, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. Na szczęście małej pasażerce nic sie nie stało. Dziewczynka została przekazana pod opiekę babci.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli kierowca kieruje pojazdem mając co najmniej 1,5 promila alkoholu w organizmie, następuje konfiskata auta. W tym przypadku właśnie zostały zastosowane nowe przepisy. Policjanci oprócz tego, że zatrzymali kobiecie prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, skonfiskowali również jej pojazd. Teraz 39-latka odpowie za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie przed sądem. Grozi jej do 3 lat więzienia, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.

W tym przypadku wzorowa reakcja i postawa obywatelska być może zapobiegła tragedii. Pamiętajmy, że nawet anonimowa informacja przekazana na telefon alarmowy bardzo często przyczynia się do zatrzymania sprawców przestępstw. Dzięki takiej postawie możemy zapobiec wielu tragediom na drogach.

Strzeleccy policjanci dziękują świadkowi za zdecydowaną reakcję oraz ujęcie pijanej kierującej.