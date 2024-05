Policjant planuje pokonać podwójnego Iron Mana, aby 8-letnia Aurelka mogła tańczyć i biegać jak inne dzieci Data publikacji 29.05.2024 Powrót Drukuj Podkomisarz Przemysław Stankiewicz planuje kolejno przepłynąć, przejechać rowerem oraz przebiec łączny dystans 452 kilometrów. To może oznaczać tylko jedno – udział w podwójnym Iron Manie. Realizując swoją pasję pragnie zarazem spełnić marzenie Aurelki, którym jest tańczyć, biegać i bawić się jak inne dzieci. Dziewczynka zmaga się z wrodzoną wadą lewej nóżki, co znacznie ogranicza ją w codziennych aktywnościach. Jest światełko w tunelu, jednak koszt tego światełka to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Operacja jest szansą dla 8-latki na pełną sprawność. Przemek wpadł na pomysł, aby zaoferować możliwość umieszczenia na swoim stroju sportowym oraz rowerze reklam osób, które wesprą zbiórkę na rzecz Aurelki.

5 lat temu podkomisarz Przemysław Stankiewicz „połknął bakcyla” do sportu i to nie byle jakiego! Zaczęło się dość niewinnie, za namową kolegi wyszedł na pierwszy bieg. Początkowo były to krótkie dystanse, jednak chęć na więcej, a z czasem na znacznie więcej pojawiła się dość naturalnie. Do tego doszła jazda rowerem i pływanie. Takie połączenie mogło skutkować tylko jednym – udziałem w triathlonie. Pierwszy był Enea Bydgoszcz Triathlon. Odbył się on w 2021 roku. Policjant pokonał 1/4 pełnego dystansu. W 2022 roku, również w Bydgoszczy, postanowił zmierzyć się z 1/2 tego katorżniczego wysiłku. W 2023 z sukcesem zmierzył się z pełnym dystansem Castle Malbork Triathlon. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i tym sposobem, 30 sierpnia 2024 roku w Bolesławcu nad Prosną startuje w podwójnym Iron Manie! Przed nim do pokonania, łączny dystans 452 kilometrów, w tym 7,6 km pływania, 360 km jazdy rowerem i 84,4 km biegu.

Realizując swoją pasję, Przemek postanowił zarazem spełnić marzenie Aurelki, którym jest tańczyć, biegać i bawić się jak inne dzieci. Mieszkanka powiatu sulęcińskiego zmaga się z wrodzoną wadą lewej nóżki, co znacznie ogranicza ją w codziennych aktywnościach. Jest światełko w tunelu, jednak koszt tego światełka to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Operacja jest szansą dla 8-latki na pełną sprawność. Rodzina, bliscy i całkiem obce osoby, poruszone historią dziewczynki, ruszyły do działania. Utworzona została zbiórka na rzecz jej leczenia, a także profil na portalu społecznościowym z licytacjami. Podkomisarz Stankiewicz czynnie wspierał te inicjatywy, jednak jak na sportowca przystało uznał, że można więcej. W ten sposób wpadł na pomysł, aby zaoferować możliwość umieszczenia na swoim stroju sportowym oraz rowerze reklam osób, które wesprą zbiórkę na rzecz Aurelki, do której link znajduje się poniżej:

https://www.siepomaga.pl/aurelka-cikota

Każdy przebyty kilometr to także symboliczna złotówka, którą można przekazać na rzecz dziewczynki. Wszystkie zainteresowane osoby, Przemek zaprasza do kontaktu osobistego pod numerem telefonu 500 722 356.

Ogromne słowa wdzięczności, ale i wsparcia dla podkomisarza Stankiewicza przekazał tata Aurelki, który jest żołnierzem i niejednokrotnie na gruncie zawodowym mógł już przekonać się o zaangażowaniu i determinacji policjanta.

Na koniec kilka słów o naszym „Iron Manie”…

Podkomisarz Przemysław Stankiewicz jest policjantem od 21 lat. Od początku swojej zawodowej drogi związany był z pionem kryminalnym. To dochodzeniowiec z krwi i kości. Od 2009 roku pracował nad sprawami związanymi z przestępczością gospodarczą. Dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi i doświadczeniu, w lutym 2023 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Prywatnie mąż i tata dwójki wspaniałych dzieci – Feliksa i Helenki.

młodszy aspirant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.25 MB)