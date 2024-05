Policyjny pilotaż samochodu z dzieckiem wymagającym pomocy medycznej Data publikacji 29.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z gdańskiej drogówki przeprowadzili pilotaż toyoty, którym przewożona była 3-letnia dziewczynka, która zadławiła się ością i wymagała pilnej pomocy medycznej. Mundurowi na sygnałach zapewnili bezpieczną oraz szybką eskortę do szpitala, gdzie córeczka mieszkańca gminy Żukowo trafiła pod opiekę specjalistów.

W poniedziałek (27 maja) o godzinie 16:40 na ul. Kartuskiej do gdańskich policjantów ruchu drogowego podjechał 30-latek z gminy Żukowo kierujący toyotą i poprosił mundurowych o pomoc. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że jego 3-letnia córeczka siedząca w aucie zadławiła się ością i musi z nią szybko dotrzeć do placówki medycznej. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu z rodziną do najbliższego gdańskiego szpitala. Dzięki policyjnej pomocy dziewczynka szybko dotarła do placówki medycznej, gdzie otrzymała opiekę specjalistów.