Policyjny pies "Nabat" doprowadził do poszukiwanej kobiety

St. sierż. Wojciech Urbaniak i jego owczarek imieniem Nabat wsiedli w radiowóz i ruszyli na miejsce zgłoszenia.

Dyżurny sławieńskiej komendy o zaginięciu 65- latki zawiadomił jej mąż. Z jego relacji wynikało, że kobieta wyszła z terenu ośrodka i nie było z nią kontaktu.

Na miejscu przewodnik uzyskał odzież poszukiwanej kobiety i Nabat mógł zapoznać się z jej zapachem. Razem przeszli kilka ulic, po czym owczarek szybko skręcił w kierunku zejścia na plaże. Prowadził swojego przewodnika jeszcze kilkaset metrów cały czas łeb trzymał blisko piasku, wąchając zapachy.

Po chwili doprowadził swojego przewodnika do 65 - latki, która znajdowała się w pobliżu innego zejścia na plażę. Nie trzeba dodawać, że była to szukana kobieta. Była lekko zdezorientowana, ale nie potrzebowała pomocy medycznej. Wszystko skończyło się szczęśliwie.

Nabat służy w sławieńskiej jednostce już ponad 5 lat. To nie pierwszy raz, kiedy czworonożny przyjaciel spisał się na medal. W ubiegłym roku st.sierż. Wojciech Urbaniak z KPP w Sławnie wraz z psem NABAT wygrali wojewódzkie eliminacje do ogólnopolskiego finału XX Kynologicznych Mistrzostw Policji, Uczestniczy także często wspólnie ze swoim przewodnikiem w codziennej służbie patrolowej oraz przy zabezpieczeniu różnych wydarzeń. Doprowadził także do sprawców różnych przestępstw.