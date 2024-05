Za niebezpieczne wyprzedzanie odpowie przed sądem Data publikacji 29.05.2024 Powrót Drukuj 48-latka kierująca mercedesem nie zastosowała się do znaku sygnalizacji świetlnej nakazującego skręt w lewo, jadąc dalej prosto i wyprzedzając na przejściu inny pojazd. Do niebezpiecznego manewru doszło na skrzyżowaniu w centrum Kolna.

Do niebezpiecznego wyprzedzania doszło na głównym skrzyżowaniu w Kolnie. To tam kamera zamontowana w samochodzie innego kierowcy nagrała kierującą mercedesem, która nie zastosowała się do znaku sygnalizacji świetlnej nakazującego skręt w lewo. Siedząca za kierownicą auta 48-latka pojechała dalej prosto, wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych i na skrzyżowaniu. Mieszkanka powiatu wysokomazowieckiego za popełnione wykroczenia odpowie teraz przed sądem.

Kierowco! Pamiętaj, że na drodze nie jesteś sam. Brawurową jazdą stwarzasz zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych. Ponownie apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

( KWP w Białymstoku / mw)

