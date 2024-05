Policjant w czasie wolnym zatrzymał poszukiwanego mężczyznę

Data publikacji 29.05.2024 Powrót Drukuj

Wschowski policjant Wydziału Kryminalnego, który na co dzień zajmuje się poszukiwaniami osób udowodnił, że nawet w czasie wolnym jest czujny i zaangażowany w służbę. We wtorkowe popołudnie (28 maja), gdy spędzał czas wolny na jednej z ulic Wschowy, zauważył mężczyznę, który rysopisem odpowiadał osobie poszukiwanej. Po niespełna kilku minutach mężczyzna, który ma do odbycia karę 5 miesięcy więzienia został zatrzymany.