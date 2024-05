17-latek zatrzymany za kradzież z włamaniem do paczkomatów i posiadanie narkotyków Data publikacji 31.05.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z gdyńskiej komendy zatrzymali 17-letniego mieszkańca Gdyni, który 24 maja bieżącego roku włamał się do paczkomatów przy ul. Płk. Dąbka. Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli u 17-latka 42 porcje ziela konopi oraz 82 porcje klefedronu. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wczoraj decyzją sądu 17-latek trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.

24 maja policjanci z Oksywia zostali poinformowani o włamaniu do paczkomatów przy ul. Płk. Dąbka. Mundurowi natychmiast zajęli się tą sprawą i ustalili, że doszło do włamania do 34 skrytek. Na miejscu pracowali technik kryminalistyki wraz z grupą dochodzeniowo-śledczą oraz przewodnikiem z psem służbowym. Funkcjonariusze sprawdzili zapis monitoringu miejskiego i pracowali nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawców zdarzenia.

W wyniku intensywnej pracy policjanci ustalili miejsce przebywania sprawcy tego przestępstwa. W piątek 28 maja około 13.30 gdyńscy kryminalni wspólnie z dwoma kryminalnymi z Gdańska pojechali pod ustalony adres i zatrzymali wytypowanego mężczyznę. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec Gdyni. W mieszkaniu 17-latka funkcjonariusze wyczuli charakterystyczny zapach dla marihuany. Okazało się, że mężczyzna ma w szafce środki odurzające. W związku z podejrzeniem kryminalnych, że w mieszkaniu, jak i w piwnicy 17-latek może mieć środki odurzające, na miejsce wezwano przewodnika z psem służbowym. W wyniku przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 42 porcje marihuany oraz 82 porcje klefedronu. Ponadto zabezpieczone zostały markowe okulary, torebki, markowa odzież oraz siedem telefonów, które mogły pochodzić z kradzieży.

Policjanci osadzili mężczyznę w policyjnej celi. Wczoraj sąd zastosował wobec 17-latka środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.