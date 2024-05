Kolbuszowscy policjanci spełnili marzenie Wojtka

Data publikacji 31.05.2024 Powrót Drukuj

Wielkim marzeniem Wojtka jest być policjantem i zobaczyć, na czym polega ta praca. Choć na co dzień zmaga się z ciężką chorobą, to jest niezwykle pogodną osobą. Jest też wielkim pasjonatem policyjnej służby i wszystkiego, co jest z nią związane. Funkcjonariusze z Kolbuszowej dowiedzieli się o marzeniu Wojtka i odwiedzili go w jego domu.