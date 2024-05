Stop agresji drogowej - niebezpieczny manewr wyprzedzania Data publikacji 31.05.2024 Powrót Drukuj Manewr wyprzedzania zaliczany jest do najbardziej niebezpiecznych w ruchu drogowym. Lekceważąc przepisy możemy doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

Do niebezpiecznego manewru, które zarejestrował kierowca podróżujący „krajową" 10 doszło 12 kwietnia br. pod Toruniem. Kierujący pojazdem osobowym, nie stosując się do przepisów ruchu drogowego, rozpoczął manewr wyprzedzania jadących w jednym ciągu kilku pojazdów, w tym TIR-a. Czujność, rozwaga i zachowanie zimnej krwi kierującego nadjeżdżającego z przeciwległego kierunku zapobiegło czołowemu zderzeniu. To niebezpieczne zachowanie zostało zarejestrowane kamerką samochodową i przesłane na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Ku przestrodze zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym i wyciągnięcia wniosków. Ten nieodpowiedzialny kierowca wykazał się nie tylko brakiem rozsądku, ale także kultury wobec innych podróżujących. Dlatego poniesie konsekwencje. Kierującemu grozi teraz mandat karny w wysokości 2 000 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu to grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Dla przypomnienia:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności czy:

ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu,

kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął manewru wyprzedzania,

a poprzedzający go na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub pasa.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzającego pojazdu lub uczestnika ruchu.

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu.

4. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany (tj. gdy jest sygnalizacja świetlna).

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie województwa powiadom nas, przesyłając nagranie na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”!

( KWP w Bydgoszczy / mw)

Film Stop agresji drogowej - niebezpieczny manewr wyprzedzania Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Stop agresji drogowej - niebezpieczny manewr wyprzedzania (format mp4 - rozmiar 4.02 MB)