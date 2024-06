Bajkowy Dzień Dziecka w KPRM Data publikacji 01.06.2024 Powrót Drukuj W sobotę, 1 czerwca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów już po raz dziesiąty zorganizowała uroczyste obchody Dnia Dziecka na terenie swojego ogrodu. Wydarzenie każdego roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a goście oczekując na wejście ustawiają się w kolejce na długo przed uroczystym otwarciem bram.

Wydarzenie zorganizowane pod hasłem „Bajkowy ogród” wystartowało punktualnie o godzinie 10. Jako pierwszy z dziećmi przywitał się Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, który osobiście otworzył bramę. Początek imprezy był wyrazisty, głośny i kolorowy. Dzieci doskonale wiedziały, że premier to ktoś bardzo ważny i przez pierwsze pół godziny dziesiątki z nich zrobiły sobie z Donaldem Tuskiem selfie. Kilka minut po otwarciu bramy do premiera dołączył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak. Następnie szef MSWiA rozpoczął przegląd stoisk - jednym z pierwszych które odwiedził, było to przygotowane przez Policję.



Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Prewencji KGP i Komenda Stołeczna Policji zaprosiły najmłodszych do udziału we wspólnej zabawie, której celem było m. in. podniesienie wiedzy dzieci na temat tego, jak unikać współczesnych zagrożeń, np. związanych z surfowaniem w sieci czy kontaktem ze spotkanymi tam nieznajomymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się okulary symulujące zaburzenia widzenia (jak pod wpływem alkoholu), konkursy promujące bezpieczne zachowania oraz profilaktyczne gadżety. Do zapoznania się z techniką zbierania śladów kryminalistycznych oraz zawartością swojej tajemniczej walizki zachęcał policjant z Laboratorium Kryminalistycznego KSP. Wśród najmłodszych dzieci furorę robiły spacerujące wśród nich maskotki, czyli funkcjonariusze Zebra z KWP zs. w Radomiu, Ryś z KPP w Grodzisku Mazowieckim oraz Łoś z KPP w Wyszkowie. Były takie momenty, że do wymiany uścisków z każdym z nich i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia, dzieci musiały poczekać w kolejce. Na najmłodszych czekały także kolorowanki, pluszowe misie, komiksy oraz miniaturowe radiowozy. Nie zabrakło oczywiście prawdziwych, nowoczesnych motocykli służbowych, radiowozu czy specjalistycznego pojazdu przeznaczonego do obsługi wypadków drogowych.



Jedną z większych atrakcji był bez wątpienia potężny pojazd opancerzony „TUR”, wykorzystywany przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie. Osoby, którym udało się wdrapać na pokład tego kolosa czekała niespodzianka: w pojeździe na zaskoczonych gości czekał nie kto inny jak sam Komendant Główny Policji ins. Marek Boroń, z którym można było w tych niecodziennych okolicznościach porozmawiać i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Oczywiście okazji do zrobienia selfie z najważniejszym policjantem w kraju było więcej, gdyż Komendant Główny Policji przez jakiś czas spacerował jeszcze po terenie ogrodu KPRM.



Ostatnią niespodzianką jaką dla odwiedzających przygotowała nasza formacja był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą kapelmistrza, mł. insp. Janusza Trzepizura w asyście tamburmajora, nadkom. Jakuba Pietruchy. Orkiestra zagrała perfekcyjny koncert. Pomimo tego, że w jego połowie spadł dość obfity, choć ciepły deszcz, widzowie wysłuchali go do samego końca i policyjnych muzyków nagrodzili gromkimi brawami.



Świętowanie Dnia Dziecka w KPRM zapowiadane było jako wydarzenie magiczne i bajkowe, jednak mocno osadzone we współczesnych realiach. Nowoczesne technologie sprawiają przecież, że magia staje się rzeczywistością, a świat realny przenika się z wirtualnym. To wszystko niesie ze sobą niespotykane dotąd możliwości, ale i nowe zagrożenia. Dlatego właśnie formuła taka jak ta, w której podczas zabawy dzieci uczą się, jak bezpiecznie korzystać ze zdobyczy współczesnej cywilizacji jest tak potrzebna. W zorganizowanie dnia dziecka na terenie KPRM włączyły się wszystkie ministerstwa oraz wiele podległych im służb i współpracujących podmiotów. Oferta była tak atrakcyjna, że na wejście na teren ogrodu trzeba było czekać w kolejce kilkadziesiąt minut.



Było kolorowo, różnorodnie, pogoda dopisała, a atmosfera była znakomita. Pod rządami dzieci gościom ogrodów KPRM nie zabrakło lemoniady, waty cukrowej, gofrów, popcornu ani lodów. Dzień Dziecka 2024 należy zaliczyć do udanych.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Dąbrowski