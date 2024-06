Wrocław wyłoni zwycięzców: Przed nami wielki finał największego turnieju motoryzacyjnego w Polsce

3 i 4 czerwca we Wrocławiu odbędzie się 26. finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Rozgrywki zapowiadają się niezwykle emocjonująco - w walce o podium spotkają się finaliści etapów wojewódzkich z całej Polski. Turniej ten, to nie tylko świetna zabawa pełna widowiskowych konkurencji, ale przede wszystkim rewelacyjna okazja do zaprezentowania wiedzy i umiejętności, a także praktyki współzawodnictwa w duchu fair play. Dwa czerwcowe dni zapowiadają się więc niezwykle gorąco!