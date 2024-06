Seniorka otrzymała pomoc dzięki szybkiej reakcji świadka i zdecydowanym działaniom policjantów Data publikacji 03.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Łosic pomogli samotnie mieszkającej 85-latce, która upadła w swoim mieszkaniu. Z dyżurnym Policji skontaktował się zaniepokojony przechodzień, który usłyszał wołanie o pomoc starszej kobiety. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Błyskawicznie ustalili, z którego mieszkania wydobywa się wołanie o pomoc. Wyczerpana seniorka nie była w stanie podnieść się z podłogi. Dzięki natychmiastowej reakcji starsza pani szybko trafiła pod specjalistyczną opiekę.

W miniony czwartek do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że na jednym z łosickich osiedli usłyszał wołanie o pomoc starszej kobiety, jednak nie potrafił dokładnie określić miejsca. Zaalarmowany patrol szybko zjawił się na miejscu. Policjanci błyskawicznie ustalili skąd dobiega wołanie o pomoc. Stróże prawa przez okno mieszkania zauważyli leżącą na podłodze kobietę. Seniorka nie otwierała drzwi, nie mogła podnieść się z podłogi. Mundurowi, wiedząc, że liczy się każda sekunda, wyważyli drzwi mieszkania i weszli do środka. Stan seniorki był na tyle poważny, że nie mogła chodzić. Funkcjonariusze natychmiast udzielili jej pomocy przedmedycznej, a następnie załoga pogotowia ratunkowego zabrała 85-latkę do szpitala, gdzie pomocy udzielili jej lekarze.

Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz zdecydowanym działaniom policjantów seniorka szybko otrzymała pomoc.

Policjanci często jako pierwsi pojawiają się na miejscu różnych zdarzeń, wymagających podjęcia czynności ratujących zdrowie i życie innych osób. Dlatego umiejętność skutecznego udzielenia pierwszej pomocy jest bardzo ważnym elementem policyjnego wyszkolenia, już na jego pierwszym etapie.