Dzięki zgłoszeniu od świadka, policjantki wyswobodziły psa ze śmiertelnej pułapki

W niedzielne popołudnie, 2 czerwca 2024 r. na numer alarmowy zadzwoniła kobieta żeby powiadomić o niebezpieczeństwie, w jakim znalazł się pies.

Zwierzę było zamknięte w samochodzie zaparkowanym na terenie Parku Słowińskiego w pełnym słońcu. Szyba w aucie była tylko lekko uchylona na szerokość około 2 cm, a pies nie miał dostępu do wody i ciężko dyszał. Policjantki po bezskutecznej próbie dotarcia do użytkownika pojazdu, aby uratować czworonoga, którego stan się pogarszał, podjęły decyzję o wybiciu szyby.

Dostęp do świeżego, chłodniejszego powietrza spowodował, że pies po chwili przestał dyszeć. Spragnionemu i zgrzanemu zwierzęciu podano wodę. Dopiero po ponad dwóch godzinach od rozpoczęcia policyjnej interwencji, na miejsce przyszła jego właścicielka 40-letnia mieszkanka powiatu puckiego. Twierdziła, że zostawiła swojego czworonoga w aucie, bo obowiązuje zakaz wprowadzania psów na wydmy. Za narażenie psa na niebezpieczeństwo policjantki nałożyły na nią mandat karny w wysokości 500 zł.

Nie zostawiaj zwierzęcia w nagrzanym samochodzie. To może być śmiertelna pułapka! Jeśli planujesz załatwianie różnych spraw i wiesz, że nie będziesz mógł zabrać ze sobą zwierzęcia, nie wsadzaj go do samochodu. Często słyszy się tłumaczenia, że ktoś wyszedł tylko na chwilę, żeby zrobić zakupy albo, że zostawił w samochodzie uchyloną szybę. Nawet w ten sposób naraża się pozostawione zwierzę na niebezpieczeństwo. Uchylona szyba nie poprawi cyrkulacji gorącego powietrza wewnątrz pojazdu. Nie trzeba długiego czasu, aby zwierzę uległo przegrzaniu, odwodnieniu, udarowi czy nawet uduszeniu. Pamiętaj, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu – włącznie z wybiciem szyby. Nieodpowiedzialnemu właścicielowi grozi mandat karny w wysokości 500 zł, a w szczególnych przypadkach nawet zarzuty karne za znęcanie się nad zwierzęciem.

Nie bądź obojętny. Gdy zauważysz zwierzę znajdujące się w sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu, poinformuj policjantów, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.