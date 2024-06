Tymczasowy areszt dla mężczyny podejrzanego o serię oszustw Data publikacji 03.06.2024 Powrót Drukuj Kilka dni temu policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o liczne oszustwa na szkodę franczyzobiorców jednej z popularnych sieci handlowych. Zatrzymanie mężczyzny było finałem kilkumiesięcznej pracy operacyjnej prowadzonej przez policjantów z Polski, Niemiec i Bułgarii. Sprawa ma charakter rozwojowy, bo każdego dnia zgłaszają się kolejni oszukani. Podejrzanemu o oszustwa mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.

Sprawa miała swój początek w połowie marca tego roku, kiedy do Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie dotarło zgłoszenie dotyczące oszustwa przy zakupie papierosów w jednym z wolsztyńskich sklepów popularnej sieci handlowej. Z relacji sprzedawczyni wynikało, że mężczyzna kupujący papierosy o wartości kilku tysięcy złotych w trakcie kilkukrotnego przeliczania gotówki wykorzystał jej nieuwagę i przekazał kwotę pomniejszoną o niemal 2 tysiące złotych. Kobieta zorientowała się, że została oszukana dopiero po pewnym czasie, gdy mężczyzna zdążył już opuścić sklep.

Policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy zajęli się sprawą zabezpieczyli nagrania monitoringu, przesłuchali osoby mogące mieć wiedzę na temat oszustwa, przeanalizowali też podobne zdarzenia, do których doszło na terenie kraju. Po pewnym czasie podjęte działania doprowadziły do ustalenia, jakim samochodem mężczyzna przyjechał do Wolsztyna. Ponieważ na tym etapie policjanci nie znali numeru rejestracyjnego auta, kolejne podejmowane działania dotyczyły ustalenia tej właśnie cechy pojazdu.

Efekty kilkumiesięcznej pracy doprowadziły do ustalenia, że sprawa ma charakter międzynarodowy. Wolsztyńscy policjanci wystąpili o pomoc prawną do swych odpowiedników w Niemczech i Bułgarii, po tym, jak ustalili, że poszukiwany przez nich przestępca jest obywatelem Bułgarii przebywającym czasowo na terenie Niemiec. Kolejne ustalenia wskazywały na to, że mężczyzna przemieszcza się pomiędzy Polską i Niemcami, autami pochodzącymi z tamtejszych wypożyczalni. Mężczyzna nie zawierał jednak umów na własne nazwisko, lecz wykorzystywał do tego inne osoby, finalnie będąc zawsze pasażerem tych pojazdów.

Policjanci cały czas gromadzili informacje o kolejnych przestępstwach popełnianych według znanego już modus operandi, analizując każdy z ustalonych przypadków.

Przełom w sprawie nastąpił w minionym tygodniu, kiedy policjanci ustalili, że mężczyzna z dużym prawdopodobieństwem będzie poruszał się autostradą A2 w kierunku Niemiec. Policjanci na podstawie przyjętych założeń pojechali na jeden z punktów poboru opłat w kierunku granicy państwa. Jak się okazało, decyzja była ze wszech miar słuszna i co istotniejsze dała oczekiwane rezultaty. Policjanci zatrzymali poszukiwanego przez siebie 47-letniego mężczyznę podejrzewanego o szereg oszustw na terenie całego kraju. Zabezpieczone zostały także papierosy, które miał przy sobie.

Sąd Rejonowy w Wolsztynie zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. W tym czasie policjanci KPP w Wolsztynie prowadzić będą kolejne czynności w ramach wszczętego w tej sprawie postępowania przygotowawczego. Sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ do wolsztyńskich policjantów zgłaszają się kolejni poszkodowani, których na chwilę obecną jest około 50. Wstępne szacunki wskazują, że straty poniesione przez franczyzobiorców mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności.