Zatrzymany mieszkaniec Niemiec, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 03.06.2024 Powrót Drukuj W czwartek po 22.00 przy ul. Abrahama, kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 27-letniego mężczyznę, mieszkańca Niemiec, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany u naszych zachodnich sąsiadów za oszustwa internetowe, na łączną wartość około miliona euro. Kryminalni osadzili 27-latka w policyjnej celi, skąd w piątek przewieziony został do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali mężczyznę, za którym rozesłano Europejski Nakaz Aresztowania. Podczas interwencji okazało się, że zatrzymany to 27-letni mieszkaniec Niemiec, który podejrzewany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonującej oszustw internetowych oraz pranie pieniędzy na terenie Niemiec, gdzie łączna suma strat wynosi około miliona euro.

Mężczyzna dopuścił się przestępstw w okresie od maja 2021 roku – do września 2023 roku. Zatrzymany ukrywał się przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości aż do minionego czwartku. Kryminalni pojechali na ul. Abrahama, gdzie miał się znajdować pojazd, którym kierowała jego konkubina. Po zlokalizowaniu samochodu, w jednym z lokali policjanci zobaczyli mężczyznę rysopisem odpowiadającego poszukiwanemu. Kryminalni wylegitymowali go i po sprawdzeniu w systemach policyjnych od razu wyświetlił się jako osoba poszukiwana.

Policjanci osadzili zatrzymanego w policyjnej celi, skąd w piątek został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jeszcze tego samego dnia Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.