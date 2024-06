Dolnośląski policjant na podium XXIX Jaworskiego Półmaratonu Data publikacji 03.06.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusz dolnośląskiej Policji już nie pierwszy raz udowodnił, że z całą pewnością można pogodzić służbę w Policji z pasją. Nasz kolega swoją przygodę z aktywnością fizyczną zaczynał od sportów siłowych. Jednak po kilku latach zaczął aktywnie spędzać czas na bieżni, co zaowocowało sporą ilością odznaczeń, pucharów oraz wyróżnień. Pasja do biegania nauczyła Marcina dyscypliny oraz samodoskonalenia. Jego ciężka praca owocuje sukcesami. Nic nie przychodzi samo, trzeba powalczyć, aby odnosić sukcesy. Nasz kolega stanął na podium Półmaratonu Jaworskiego o Puchar Burmistrza Jawora – Bieg Strażacki imienia Adriana Kotkowskiego.

Sierż. szt. Marcin Mucha w Policji chciał pracować od zawsze i uparcie dążył do osiągnięcia tego celu. Pragnął pomagać i służyć społeczeństwu. Jego marzenie spełniło się w 2017 roku, kiedy po raz pierwszy założył mundur. Od tego czasu praca w Policji stała się jego pasją. Lubi być potrzebny, służyć radą i pomagać innym.

Sierż. szt. Marcin Mucha na co dzień jest Asystentem ds. Organizacji Służby w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelinie i do jego obowiązków należy koordynacja pracy poszczególnych komórek Wydziału Prewencji.

Nasz kolega już od kilku lat z powodzeniem godzi pracę w Policji z drugą swoją pasją, jaką jest bieganie. Jak sam mówi, kiedyś najważniejsze były dla niego sporty siłowe, a bieganie było tylko treningiem uzupełniającym. Nawet nie przypuszczał, że bieganie wypełni jego życie. Gdy zdejmuje mundur i wraca do domu, nie odpoczywa tylko biega. Nie marnuje czasu i stratuje w wielu zawodach. Trzeba przyznać, że wychodzi mu to doskonale, dzięki czemu lista jego osiągnięć jest długa, a półka na której stoją puchary ugina się pod ich ciężarem.

I tak w minioną niedzielę Marcin brał udział w XXIX Jaworskim Półmaratonie - XVI Bieg Strażacki im. Adriana Kotkowskiego. Zmagania sportowców rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10.00 na jaworskim rynku. Tegoroczna 21 kilometrowa trasa przebiegała przez rynek, a następnie ulicami Grunwaldzka, Poniatowskiego, Wyszyńskiego, Starojaworska, Sikorskiego i Limanowskiego w tym miejscowościami Piotrowice, Chełmiec, Myślinów oraz Myślibórz. Bieg zakończył się w Jaworze przy ulicy Myśliborskiej.

Trasa zachwycała malowniczymi widokami jednocześnie stanowiła wyzwanie dla uczestników. W tym miejscu zaznaczyć należy, że nie był to bieg po płaskim terenie. Zdaniem Marcina nie lada problemem był podbieg z Chełmca do Myślinowa, który pojawił się na 10 km biegu. Regularne treningi pozwoliły na optymalne rozłożenie sił, co zaowocowało zajęciem zaszczytnego 1 miejsca w kategorii M 25. Niedzielny bieg był elementem przygotowania do Poznańskiego Maratonu, który odbędzie się 13 października br.

Jak można zaobserwować pasja biegania przepełnia życie Marcina. Jest on idealnym przykładem człowieka, który konsekwentnie dąży do swoich celów, dzięki czemu odnosi wiele sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Dlatego nie pozostaje nam nic innego jak pogratulować i życzyć dalszych sukcesów oraz zdobywania medali, za co wszyscy trzymamy mocno kciuki.